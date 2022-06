Acteur public majeur du numérique en santé, le mipih accompagne depuis plus de 25 ans les établissements sanitaires et médico-sociaux, mais également les acteurs de la médecine libérale, dans leur digitalisation.L’édition 2022 de SANTEXPO était l’occasion pour le mipih de mettre en avant la création du portail patient unique des établissements de santé en partenariat avec la start-up Yooli et le CHU de MontpellierPlus d’informations : https://www.mipih.fr