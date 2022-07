Les rencontres HospitaliaTV sur SantExpo 2022 : DS AUTOMOTION

Depuis près de 40 ans, DS AUTOMOTION est spécialisé dans le développement et l’implémentation de systèmes de transports automatisés utilisant des véhicules autoguidés (AGV) et des robots mobiles autonomes (AMR).Lors de cette édition de SANTEXPO, les équipes de DS AUTOMOTION mettaient en avant leurs dernières actualités, et notamment le gain d’un marché pour la robotisation des flux transitant au sein du biogénopôle de l’AP-HM.Plus d’informations : https://www.ds-automotion.com/fr/