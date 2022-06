Les rencontres HospitaliaTV sur SantExpo 2022 : KOKI SOFTWARE

Koki Software est un éditeur de solutions logicielles, spécialisé dans la traçabilité digitale des opérations de bionettoyage. Son offre, composée de différents modules (traçabilité en temps réel, gestion des stocks, outils de performance et de formation, etc.), permet de maîtriser l’ensemble des enjeux de l’activité de nettoyage de manière personnalisée, grâce à un paramétrage poussé.Lors de SANTEXPO 2022, Damien Comte, président de Koki Software, nous a présenté sa solution plus en détails et évoqué les développements en cours.Plus d’informations : https://www.koki-software.fr