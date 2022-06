Les rencontres HospitaliaTV sur SantExpo 2022 : A3 SURFACES

Depuis 2015, A3 SURFACES crée des environnements antimicrobiens sécuritaires et permanents grâce à un traitement de surface autodésinfectant unique au monde et breveté, UmanProtek, permettant de limiter, voire d’éliminer, les risques de contaminations croisées.Santexpo 2022 était l’occasion pour les représentants d’A3 SURFACES de nous présenter leurs actualités et leur stratégie de conquête du marché français.Plus d’informations : https://a3surfaces.com