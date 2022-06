Les rencontres HospitaliaTV sur SantExpo 2022 : SYNELIENCE GROUP

Du conseil stratégique en cybersécurité à l’intégration d’infrastructures réseaux, de logiciels et de l’IoT, en passant par l’infogérance, le Cloud et l’Internet THD, Synelience Group, né fin 2021 de la fusion de Synelience et Wixalia, entend couvrir l’ensemble des besoins IT et digitaux des organisations quelle que soit leur taille et leur secteur d’activité.Le salon Santexpo 2022 était l’occasion pourle groupe de révéler sa nouvelle identité et ses trois marques commerciales : Cinalia, Wixalia et la toute nouvelle Softalia, qui développe des logiciels destinés à améliorer les processus opérationnels des établissements de santé et des métiers du soin.Plus d’informations : https://www.synelience.group