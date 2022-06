Les rencontres HospitaliaTV sur SantExpo 2022 : MEDIN+

En septembre 2021, CTM-CGTR, entreprise pionnière et leader dans le domaine de la téléradiologie et de la téléconsultation, devenait MEDIN +.Forte de son expertise de 13 ans, MEDIN + propose des solutions logicielles et un accompagnement médico-organisationnel dans les domaines de la téléradiologie, de la téléconsulation hospitalière, et de la coordination des soins non programmés.Lors de SANTEXPO 2022 le Dr Yann Hetmaniak, son président, et Salim Bouali, directeur commercial et marketing, nous présentaient les actualités et la stratégie du nouveau groupe, et notamment la volonté de s’ouvrir à d’autres applications médicales.Plus d’informations : https://www.medinplus.com