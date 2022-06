Les rencontres HospitaliaTV sur SantExpo 2022 : INTERSYSTEMS

Depuis 40 ans, InterSystems propose aux établissements de santé trois solutions-phares : le dossier patient informatisé TrakCare, le dossier médical unifié de territoire HealthShare, et la plateforme de gestion de données InterSystems IRIS for Health.Lors de SANTEXPO 2022 la société présentait ses nombreuses actualités, aussi bien en termes médical qu’au niveau administratif et réglementaire, avec notamment l’obtention de la certification ROC dans le cadre du programme SIMPHONIE, ou encore le développement de la norme FHIR.Plus d’informations : https://www.intersystems.com/fr/