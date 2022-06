Les rencontres HospitaliaTV sur SantExpo 2022 : ASCOM

Leader dans les solutions de communication et de gestion de flux de données, la société Ascom s’est donnée pour vocation de mettre à disposition la bonne information au bon moment et au bon endroit, et de limiter ainsi les nuisances sonores dans les services.Ses responsables profitaient de SANTEXPO 2022 pour nous présenter les enjeux de leurs solutions et évoquer leurs actualités, notamment l’étude mettant en avant les bénéfices des usages des technologies Ascom au quotidien pour les soignants et pour les patients de l’hôpital barcelonais Sant Joan de Déu, cinquième plus grand hôpital pédiatrique européen.Plus d’informations : https://www.ascom.com/fr