Alicante est expert en valorisation des données par intelligence artificielle. Depuis 20 ans, la société accompagne les établissements dans la mise en place de projets d’IA au profit d’une plus grande efficience, d’un gain de temps soignant et d’une meilleure prise en charge des patients.SANTEXPO 2022 était l’occasion pour Alicante de présenter ses différentes solutions et d’évoquer ses actualités.Plus d’informations : https://www.alicante.healthcare