Beckman Coulter Diagnostics renforce son leadership avec la nomination de Catherine Jennings à sa présidence

Beckman Coulter Diagnostics, société de Danaher et leader mondial du diagnostic, a annoncé aujourd’hui la nomination de Catherine Jennings au poste de Présidente. À ce titre, Catherine Jennings dirigera les priorités stratégiques, opérationnelles et organisationnelles de l’entreprise, en s’appuyant sur une culture d’amélioration continue afin d’apporter davantage de valeur aux laboratoires, de soutenir les professionnels de santé et d’améliorer les résultats pour les patients à travers le monde.



Forte de plus de 20 ans d’expérience dans des fonctions de leadership au sein du secteur de la santé, Catherine Jennings s’est distinguée par sa capacité à générer une croissance durable, à favoriser l’innovation et à conduire avec succès des transformations à l’échelle internationale. Elle rejoint Beckman Coulter Diagnostics après avoir travaillé chez Boston Scientific, où elle occupait dernièrement le poste de Présidente de Vascular Therapies et dirigeait une activité mondiale générant plus de 2 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel. « Catherine est une dirigeante accomplie du secteur de la santé, reconnue pour sa capacité à accélérer la croissance, à stimuler l’innovation et à développer des équipes hautement performantes, a déclaré Kevin O’Reilly, Group Executive, Danaher Diagnostics. Au sein de l’écosystème Diagnostic de Danaher, Beckman Coulter Diagnostics s’appuie sur une expertise scientifique reconnue, une présence mondiale et une collaboration étroite avec ses clients pour relever certains des défis les plus complexes en matière de santé. Sous le leadership de Catherine, nous sommes idéalement positionnés pour accélérer l’innovation et renforcer l’impact de nos solutions diagnostiques au bénéfice des laboratoires, des professionnels de santé et des patients dans le monde entier. »



« C’est un honneur de rejoindre Beckman Coulter Diagnostics, une entreprise dotée d’un remarquable héritage en matière d’innovation et dont la mission correspond pleinement à ma volonté d’améliorer les résultats pour les patients, a déclaré Catherine Jennings. Le diagnostic joue un rôle essentiel pour aider les professionnels de santé à prendre des décisions éclairées. Je me réjouis de collaborer étroitement avec les clients, les prestataires de soins de santé et les partenaires du monde entier afin de résoudre certains des problèmes les plus complexes en matière de diagnostic et de contribuer à apporter plus rapidement aux patients des innovations porteuses de sens. »



Catherine Jennings est titulaire d’un Bachelor of Science en biologie de l’Université de Georgetown et d’un Master of Business Administration de l’Université de Californie à Los Angeles. En tant que Présidente, Catherine Jennings s’appuiera sur les solides fondations, la présence mondiale et l’engagement de Beckman Coulter Diagnostics à faire progresser les soins de santé grâce au diagnostic. Dans le monde, plus d’un million de tests sont réalisés chaque heure sur les systèmes de laboratoire de Beckman Coulter Diagnostics, avec un impact annuel sur environ 1,2 milliard de patients et plus de trois millions de professionnels de santé. Catherine Jennings dirigera l’entreprise tandis que celle-ci continuera d’enrichir les connaissances diagnostiques qui aident les laboratoires, les prestataires de soins et les systèmes de santé à améliorer les résultats pour les patients.

