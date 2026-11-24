« Pour relever les grands défis de santé mondiaux, il est essentiel de mettre en commun nos expertises. Ce nouveau laboratoire international associé, reconnu par l’Inserm en tant que Joint Lab, illustre la force du partenariat entre l’Inserm, l’Université Laval et l’Université Paris Cité. En nous alliant, nous favorisons l’innovation et renforçons notre capacité collective à mieux comprendre et à combattre les maladies infectieuses émergentes », souligne Eugénie Brouillet, vice-rectrice à la recherche, à la création et à l’innovation.



Ce LIA favorisera par ailleurs la mobilité étudiante et scientifique entre le Québec et la France, ainsi que le partage d’infrastructures de pointe – comme celles du Centre de recherche du CHU de Québec – Université Laval –, de données et de connaissances pour accélérer les découvertes et maximiser les retombées de la recherche. « En conjuguant des expertises complémentaires, ce Joint Lab nous permettra d’accélérer le développement et le transfert des connaissances, et de former une nouvelle génération de talents capable de relever les grands défis de demain. Nous sommes convaincus que ce partenariat structurant deviendra une référence internationale dans son domaine. Nous sommes particulièrement fiers de ce projet qui témoigne de la force de la collaboration entre la Faculté des Sciences de l’Université Paris Cité, l’Université Laval et l’Inserm », soutient Maximilien Cazayous, doyen de la Faculté des Sciences de l’Université Paris Cité.



« Ce Joint Lab vient renforcer la collaboration entre les trois parties et leurs écosystèmes respectifs. Il permettra de consolider la dynamique de coopération entre la France et le Québec, partenaire provincial majeur de la France au Canada. Cette tendance est appelée à se renforcer encore dans les prochains mois et les prochaines années, au bénéfice de nos deux communautés scientifiques », mentionne le professeur Didier Samuel, PDG de l’Inserm. « Le partenariat singulier entre la France et le Québec se distingue par la densité de ses réseaux et la richesse de ses échanges, tant académiques que scientifiques, avec plus de 200 double-diplômes ainsi que 55 formes de coopérations institutionnalisées (IRC, IRL, IRN, IRP, LIA…) entre les universités québécoises et les organismes français (CNRS, Inserm, INRIA, INRAE, IFREMER, Institut Pasteur). Ce nouveau LIA s’ajoute aux quatre projets déjà existants entre l’Inserm et ses partenaires au Québec (deux IRP labélisés en partenariat avec Polytechnique Montréal et l’IRCM, et deux projets First Step labélisés avec l’Université de Montréal et l’Université de Sherbrooke) », ajoute Nicolas Douay, attaché de coopération scientifique et universitaire du Consulat général de France à Québec.



Un Laboratoire international associé (LIA) est une entité structurante où une équipe de recherche de l’Université Laval et au moins une autre équipe d’un établissement d’enseignement et de recherche à l’international s’associent autour d’une programmation scientifique définie conjointement. Un Joint Lab est un instrument lancé par l’Inserm en 2024, dont l’objectif est d’encadrer une coopération d’excellence, solidement ancrée, entre un laboratoire de l’Inserm et un laboratoire partenaire à l’étranger.



