Automatisation des plannings : des outils gratuits et totalement paramétrables pour libérer du temps d’encadrement

3 minutes Planning incarne une rupture dans l’offre d’outils RH de l’Anap développés à partir des besoins exprimés sur le terrain. Développé avec l’appui de l’intelligence artificielle, mais sans IA embarquée, il accompagne les directions et les cadres dans l’organisation du temps de travail en automatisant la génération de cycles de travail et de plannings. « Depuis des années, les cadres sont absorbés par la gestion des plannings. Grâce à l’IA et en s’appuyant sur l’expertise technique de l’Anap, nous avons élaboré une nouvelle génération d’outils d’organisation du temps de travail : automatisés, entièrement paramétrables et accessibles à tous. En simplifiant radicalement la construction des cycles et plannings, notre ambition est de casser le plafond de verre du temps d’encadrement », déclare Matthieu Girier, directeur du pôle Performance RH de l’Anap.
3 minutes Planning : des besoins du service au planning prévisionnel
À partir des besoins du service, renseignés poste par poste et jour par jour, l’outil automatise toutes les étapes qui conduisent au planning prévisionnel. Il génère plusieurs cycles de travail conformes à la réglementation, construit les roulements et produit le planning mensuel nominatif. Lorsqu’une organisation ne peut pas fonctionner en l’état, 3 minutes Planning en identifie les causes, qu’il s’agisse d’un manque d’effectifs, d’une organisation inadaptée ou de contraintes trop nombreuses. Il met alors en évidence les leviers d’action permettant de construire une alternative viable.
3 minutes Planning n’est qu’une première étape. Dès décembre, un nouvel outil viendra compléter cette offre en accompagnant un autre temps de la vie du service : la gestion quotidienne des plannings et des aléas. D’autres outils automatisés sont en préparation, notamment sur l’organisation RH, la génération d’organigrammes et de fiches de poste, le pilotage des effectifs ou encore le pilotage budgétaire RH.
3 minutes Planning n’est qu’une première étape. Dès décembre, un nouvel outil viendra compléter cette offre en accompagnant un autre temps de la vie du service : la gestion quotidienne des plannings et des aléas. D’autres outils automatisés sont en préparation, notamment sur l’organisation RH, la génération d’organigrammes et de fiches de poste, le pilotage des effectifs ou encore le pilotage budgétaire RH.
Construire collectivement les évolutions de l’outil
Pour la première fois, l’Anap accompagnera le déploiement de cet outil par des rendez-vous réguliers en direct permettant aux cadres de découvrir les fonctionnalités, poser leurs questions, partager leurs attentes et faire remonter leurs besoins d’évolution. Ainsi, « La Fabrique RH Anap » permettra de construire les prochaines versions de l’outil.
> Découvrir 3 minutes Planning : 3 minutes Planning : automatisez la production de vos plannings
> S’inscrire à La Fabrique RH Anap : La Fabrique RH Anap : la nouvelle génération d’outils RH
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