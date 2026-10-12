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Automatisation des plannings : des outils gratuits et totalement paramétrables pour libérer du temps d’encadrement

Rédigé par Rédaction le Lundi 12 Octobre 2026 à 16:26 | Lu 119 fois

Largement utilisés par les cadres des établissements sanitaires et médico-sociaux, les outils de gestion du temps de travail de l’Anap franchissent le cap de l’automatisation avec le lancement de "3 minutes Planning". Ce générateur inédit automatise entièrement la production de maquettes, de cycles de travail et de plannings prévisionnels. Il est disponible librement pour tous les professionnels et s’adapte pleinement à leurs besoins. Afin de faciliter sa prise en main et construire en direct ses évolutions, l’Anap lance La Fabrique RH Anap, une série de rendez-vous digitaux dédiée aux nouveaux outils RH de l’Anap. Dès la fin d’année, un outil complémentaire de gestion quotidienne des plannings sera disponible, avant l’arrivée d’autres outils RH en préparation.