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Une campagne de dons pour pérenniser la visite des clowns dans les services pédiatriques du CHIV

Rédigé par Rédaction le Mercredi 25 Novembre 2026 à 15:39 | Lu 195 fois

L'association Amour de Clowns lance sa campagne de dons pour maintenir, pour la dixième année consécutive, la présence de clowns hospitaliers professionnels dans les services pédiatriques du Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.