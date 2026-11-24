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90 ans de la FEHAP : célébrer le privé solidaire et mettre à l’honneur celles et ceux qui le font vivre

Rédigé par Rédaction le Mardi 24 Novembre 2026 à 13:41 | Lu 177 fois

En 2026, la FEHAP, fédération de référence du secteur privé solidaire, célèbre ses 90 ans avec une campagne nationale de communication destinée à faire connaître le modèle privé solidaire et à mettre en lumière les femmes et les hommes qui le font vivre au quotidien.