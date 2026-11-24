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1 000 chirurgies du pancréas : l’expertise du CHU de Nantes au service des patients

Rédigé par Rédaction le Mardi 24 Novembre 2026 à 14:13 | Lu 219 fois

Le CHU de Nantes vient de réaliser sa 1 000ème chirurgie pancréatique (pancréatectomie). Derrière ce chiffre, des centaines de patients pris en charge et une expertise construite au fil des années autour d’une chirurgie particulièrement complexe. Ce cap illustre également l’importance de regrouper la prise en charge du cancer du pancréas dans des centres experts, capables de réunir chirurgie de haut niveau, innovation, recherche et approche multidisciplinaire.