Antibiorésistance : bioMérieux publie son nouveau livre blanc

Un rôle majeur à jouer pour les biologistes médicaux

C’est justement pour accompagner la réflexion des experts du diagnostic biologique que bioMérieux a conçu un court livre blanc recensant l’essentiel des outils à leur disposition pour aider au ciblage et à l’optimisation des traitements, et préserver ainsi l’efficacité des antimicrobiens. Citons par exemple ici les antibiogrammes ciblés, notamment utilisés dans le cadre des infections urinaires et qui permettent de sélectionner les molécules les plus adaptées, sur la base de résultats d’analyses précis et fiables. Ou encore les tests microbiologiques rapides pour accélérer par exemple la détection des infections respiratoires basses ou du sepsis, et accompagner ainsi l’alignement des protocoles thérapeutiques avec les recommandations de bon usage des antibiotiques. Évoquons également les modules d’analyses de données de dernière génération, qui permettent de compiler, corréler et consolider les informations biologiques issues de sources multiples pour en extraire des enseignements utiles et guider les cliniciens vers des stratégies thérapeutiques adaptées. Sans oublier la spectrométrie de masse, dont l’utilisation en routine renforce considérablement la productivité des laboratoires en identification microbienne et soutient, par là même, la mise en œuvre des programmes pour l’usage raisonné des antibiotiques.