Hospitalia #56 - 2022, prêts pour un nouveau départ ?

Chères lectrices, chers lecteurs,



2022 n’a commencé que depuis quelques semaines, mais elle s’impose déjà comme une année à la croisée de plusieurs enjeux pour le monde de la santé. Ceux de la prochaine élection présidentielle, par exemple, qui, à l’heure où nous écrivons ces lignes, n’a pas (encore ?) su faire des maux de l’hôpital une priorité. Les attentes sont pourtant nombreuses, aussi bien de la part des soignants, exténués par deux ans d’épidémie Covid, que de l’ensemble des citoyens-usagers. Si elle a jeté une lumière crue sur un système de santé en crise, la crise sanitaire a aussi renforcé la confiance des Français dans leurs établissements hospitaliers. Tous attendent des propositions à hauteur des enjeux, sur les recrutements, les revalorisations salariales, les fermetures de lits ou encore la gouvernance, des problématiques identifiées de longue date et qui n’ont, à ce jour, pas été traitées de manière satisfaisante.



Autre enjeu structurant pour ces prochains mois, la transformation numérique des organisations sanitaires. Les années précédentes ont permis d’en poser les bases, 2022 sera l’année de la concrétisation, avec une dynamique qui s’accélère de jour en jour et fait, aujourd’hui, l’objet de toutes les attentions. Mais cette réussite ne doit pas, pour autant, occulter les autres sujets à traiter, dont l’importance est plus que jamais cruciale pour notre avenir à tous.



Sur un autre registre, l’année 2022 sera peut-être celle d’une accalmie sur le front de l’épidémie. Après deux années quasi-exclusivement vécues sous le prisme du virus, cet « an III » esquisse un soupçon d’espoir, que nous espérons durable. Mais peut-être faudrait-il, pour cela, tirer certains enseignements de la crise sanitaire, en particulier en ce qui concerne l’amélioration de l’air intérieur – un enjeu devenu plus que jamais stratégique.







En attendant d’en savoir plus sur ce que nous réserveront ces prochains mois, nous avons souhaité nous en tenir à quelques certitudes en ces temps d’incertitude. Nous avons donc braqué nos projecteurs sur des projets et initiatives notables, portés localement par des établissements de santé ou opérés en collaboration avec d’autres acteurs de l’écosystème, que nous vous laissons découvrir dans les pages qui suivent.



Bonne lecture, et rendez-vous au printemps !