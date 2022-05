bioMérieux obtient l'autorisation De Novo de la FDA pour son panel BIOFIRE® Joint Infection (JI)

bioMérieux envisage un lancement commercial aux Etats-Unis dans les deux mois à venir. Ensuite, le panel BIOFIRE® JI sera progressivement enregistré et distribué dans d'autres pays, notamment ceux qui reconnaissent l'autorisation de la FDA. La procédure pour l'obtention du marquage CE selon le règlement sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (UE) 2017/746 (IVDR) sera lancée dans les prochaines semaines.



Pierre Boulud, Directeur Général Délégué, Opérations Cliniques, explique : « Le panel BIOFIRE® Joint Infection élargit l'offre syndromique de bioMérieux. Il cible une nouvelle pathologie, s’ajoutant aux 5 autres syndromes déjà pris en charge par le menu BIOFIRE®, ce qui en fait le plus vaste menu de panels syndromiques multiplexes à la disposition des laboratoires actuellement. Grâce à ce panel, nous répondons à un important besoin en matière de diagnostic afin d’aider les médecins urgentistes, les médecins spécialistes en maladies infectieuses, les pédiatres mais aussi les chirurgiens orthopédiques confrontés à ces cas urgents d’infections articulaires. Cette autorisation De Novo démontre le leadership innovant et permanent de bioMérieux dans le domaine des tests syndromiques moléculaires. Elle met également en avant notre engagement à répondre aux urgences vitales liées au diagnostic des maladies infectieuses ».



Mark Miller, Directeur Exécutif, Affaires Médicales, déclare : « Le panel BIOFIRE® Joint Infection devrait permettre aux cliniciens de rendre un diagnostic plus rapide et plus précis, réduisant ainsi le délai nécessaire à la mise en place d’une antibiothérapie adaptée et au choix de la stratégie chirurgicale. Ce panel contribue également à améliorer la prise en charge générale, au bénéfice du patient. »