Yooli mise sur l’IA pour simplifier les parcours patients

Quel type de technologie avez-vous retenu ?



Damien Caruana : Nous avons intégré nativement au portail Yooli un moteur d’IA développé par notre partenaire, Koncile. Cette solution est hébergée en France et répond notamment aux exigences liées à l’hébergement des données de santé (HDS).



Nicolas Kuntz : L’un de ses atouts réside dans ses capacités de paramétrage. Le moteur peut être configuré pour identifier les informations pertinentes à extraire en fonction de la nature de chaque document : identité, dates de validité, etc. Aujourd’hui principalement utilisée pour les pièces administratives, cette technologie pourrait demain être étendue à d’autres types de contenus, y compris dans le domaine médical.



Concrètement, comment un établissement peut-il déployer cette fonctionnalité ?



Damien Caruana : Disponible en option, le module IA DocControl, peut être activé à la demande. Il intervient en back-office, une fois les pièces transmises par le patient, afin d’en vérifier la conformité avant leur intégration dans le système d’information. Le degré d’automatisation peut être adapté aux processus de chaque structure. Il est par exemple possible de conserver une vérification humaine ou, à l’inverse, de valider automatiquement les dossiers qui ne présentent aucune anomalie.