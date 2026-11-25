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Insuffisance cardiaque : Satelia ouvre la télésurveillance aux patients éloignés du numérique grâce à un tensiomètre qui transmet seul ses mesures

Rédigé par Rédaction le Mercredi 25 Novembre 2026 à 10:32 | Lu 233 fois

Satelia®, leader français de la télésurveillance de l’insuffisance cardiaque, annonce les premiers déploiements du tensiomètre connecté Withings BPM Connect Pro dans son dispositif Satelia® Cardio.