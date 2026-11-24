Fidèle à sa raison d’être, « Agir et innover pour la santé de tous au cœur des territoires », ELSAN met depuis toujours l’innovation au service des patients et des professionnels de santé. Aujourd’hui, le Groupe franchit une nouvelle étape avec l’ambition de devenir, à horizon 2030, une référence européenne du déploiement à grande échelle d'une IA utile et responsable dans le secteur hospitalier, au bénéfice des patients et des professionnels de santé, mais aussi de l’efficience de ses organisations et, plus largement, de la soutenabilité du système de santé.

Il s’agira notamment, pour le groupe N°1 de l’hospitalisation privée en France, de simplifier les démarches des patients, fiabiliser les processus et alléger certaines tâches administratives, dans le cadre d’une démarche plaçant au premier plan la protection des données, la responsabilité humaine et l'accompagnement des équipes.



Sébastien Proto, Président exécutif du Groupe ELSAN, déclare : « Nous sommes très heureux d’accueillir Mehdi Ghissassi au sein du Conseil de surveillance d’ELSAN. Son parcours chez Google DeepMind et Google Brain, son expertise dans le développement de solutions d’IA et son expérience internationale constituent des atouts précieux pour le Groupe. Mehdi possède cette capacité essentielle à transformer les avancées technologiques les plus innovantes en solutions concrètes, au service des utilisateurs et des organisations. Nos premiers déploiements d’IA, par exemple dans l'aide à la détection des fractures ou l'analyse des retours patients, constituent une base solide pour accélérer. Cette nouvelle étape s'appuie sur nos équipes et nos capacités internes, pour déployer progressivement, dans nos établissements et nos fonctions support, les usages ayant démontré leurs bénéfices.

Notre ambition est claire : faire d’ELSAN une référence européenne du déploiement de l’IA à grande échelle dans le secteur hospitalier, au service des patients, des professionnels de santé et du système de santé. »



Mehdi Ghissassi ajoute : « Je suis honoré de rejoindre le Conseil de surveillance d’ELSAN. La santé est l’un des domaines dans lesquels l’intelligence artificielle peut produire les avancées les plus utiles, à condition de partir des besoins des patients, des professionnels et du système de santé, et de déployer les solutions avec exigence, responsabilité et pragmatisme. Je me réjouis de contribuer aux réflexions du Conseil et d'éclairer les choix stratégiques du Groupe, en conjuguant ambition, responsabilité et utilité concrète. »

