Vers une oncologie de précision : les HCL se dotent d’une plateforme de biologie 3D

Le NanostringTM est une technologie ultra- sensible basée sur le comptage digital de codes- barres moléculaires (chaque molécule possède un code-barre propre) qui permet d’étudier jusqu’à 800 cibles d’intérêt (ARN, ADN et/ou protéines) simultanément et ce même sur des quantités très limitées de tissu. L’opération ne nécessite que très peu de manipulation ; les quantifications sont alors très précises et reflètent fidèlement la réalité biologique.



La technologie NanostringTM délivre des informations fiables et nouvelles qui permettent de :

- Participer au diagnostic en complément de données cliniques, morphologiques et biologiques

- Déterminer l’accès à une thérapie ciblée et d’orienter la stratégie de traitement du patient, obtenue en économisant des échantillons précieux.



Grâce à ce mécénat, les HCL seront également le premier site en Europe à acquérir un module complémentaire d’imagerie moléculaire sur coupes (Digital Space Profiling) au printemps 2018. Il s’agit d’un super-microscope qui analysera simultanément un très grand nombre d’ARN et protéines directement sur les lames, en conservant la résolution spatiale. Une véritable révolution en oncologie moléculaire! Le module sera d’abord dédié à la recherche translationnelle notamment dans le domaine de l’immuno-oncologie.