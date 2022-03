Tristel mène la lutte contre la RAM avec JET, première mousse sporicide désinfectante

« Au-delà de l’utilisation excessive et du mésusage des médicaments antimicrobiens, qui en constituent la cause principale, la RAM est également favorisée par le manque de prévention des infections, qui contribue à la propagation des pathogènes ayant développé des résistances. L’hygiène des mains et la désinfection régulière des dispositifs médicaux et des surfaces représentent à ce titre deux éléments capitaux de la lutte contre la RAM. Encore faut-il utiliser un désinfectant non fixant, pour prévenir la propagation de micro-organismes résistants aux antimicrobiens et éviter la formation du biofilm dans lequel ils peuvent s’accumuler », explique le directeur de Tristel France, Bart Leemans. C’est justement pour répondre à cette problématique que Tristel, acteur mondial de la désinfection, a développé JET, le premier désinfectant sporicide prêt à l’emploi pour les surfaces médicales formulé à partir de sa chimie unique, le CIO 2 . « Le CIO 2 fonctionne par oxydation, en séquestrant les électrons des micro-organismes, ce qui provoque un déséquilibre moléculaire et dénature leur ADN et ARN. Un tel procédé physico-chimique conduit inévitablement à la destruction des pathogènes, y compris les souches résistantes aux antibiotiques, sans qu’il leur soit possible de développer de résistance contre ce désinfectant puissant », poursuit-il. Et c’est loin d’être le seul atout de JET, produit de la gamme Cache exclusivement dédiée à la désinfection sporicide des surfaces et qui vient à ce titre compléter la gamme historique Tristel, destinée à la désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux.