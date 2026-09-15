The Shifters : la santé à l’épreuve du changement climatique

Désinformation en santé : quand l’information devient un enjeu de santé publique



Autre sujet abordé lors du congrès Santé en 2050 : la désinformation en santé. Lors d’une conférence consacrée aux « vulnérabilités d’un système en transformation », Bruno Chaudet, professeur en sciences de l’information et de la communication à l’Université Rennes 2, a rappelé que « toutes les crises sanitaires s’accompagnent désormais d’une crise de l’information ». Un phénomène qualifié de « désinfodémie », où la multiplication des contenus faux ou trompeurs peut fragiliser la confiance dans la science et avoir des conséquences concrètes sur la santé publique. Un constat partagé par le Dr Hervé Maisonneuve, médecin de santé publique et co-auteur d’un rapport national sur la lutte contre la désinformation en santé, qui alerte sur une véritable « vulnérabilité collective ». Pour y répondre, le rapport formule neuf recommandations, parmi lesquelles le développement de l’éducation à l’esprit critique et à la culture scientifique tout au long de la vie, le renforcement de la formation des professionnels de santé, des chercheurs et des journalistes à la littératie numérique, ainsi qu’une meilleure évaluation et coordination des sources d’information en santé.



Parmi ces propositions figurent également la création d’un « InfoScore Santé » destiné à évaluer la qualité des contenus diffusés, la mise en place d’un observatoire national de l’information en santé et le développement de travaux de recherche sur les mécanismes de désinformation. « Ne laissons pas la science déserter l’espace public », a insisté Hervé Maisonneuve. Dans un contexte marqué par des crises sanitaires et environnementales successives, l’accès à une information fiable apparaît ainsi comme un enjeu à part entière de santé publique.