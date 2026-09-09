Santé durable : l'EHESP obtient un financement Horizon-Europe de 7,9 millions d’€ sur 4 ans

Pour ce faire, un consortium de chercheurs européens et américains*, réunis autour de l’EHESP, travaillera pendant 48 mois à intégrer ces informations dans plusieurs niveaux de décision : pratique clinique, organisation et pilotage des établissements de santé, achats hospitaliers, évaluation des technologies de santé et recherche clinique. Le projet étudiera également les dimensions éthiques, sociales et comportementales de cette transformation.



À terme, le projet GREEN-CARE vise :

