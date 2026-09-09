Santé durable : l'EHESP obtient un financement Horizon-Europe de 7,9 millions d’€ sur 4 ans

L'EHESP annonce l'obtention d'un financement de 4 ans pour la coordination du projet de recherche GREEN-CARE "Greening Healthcare Decision-Making and Care Pathways through Environmental Impact Integration and its Application in Oncology". Sous la responsabilité scientifique de Laurie Marrauld - maitresse de conférences en sciences de gestion à l'EHESP - ce projet de recherche qui débutera début 2027 réunira un consortium de chercheurs européens et américains avec pour objectif de faire évoluer, au regard des enjeux environnementaux, la manière dont les soins sont évalués, organisés et délivrés.
Une nouvelle étape pour la santé durable
« Il s’agit de passer de la mesure de l’empreinte environnementale des soins à son intégration concrète dans les décisions de santé » explique Laurie Marrauld, responsable scientifique du projet. Car si l’impact environnemental des activités de santé est aujourd’hui identifié et estimé, l’information reste peu utilisée dans les prises de décisions. Comment alors utiliser cette information pour prendre de meilleures décisions en santé ? C’est cette étape que GREEN-CARE entend franchir en développant un cadre méthodologique permettant de mesurer les impacts environnementaux des interventions et des parcours de soins, puis de les mettre en regard de leurs bénéfices sanitaires et économiques.
Une ambition scientifique à l'échelle européenne
Pour ce faire, un consortium de chercheurs européens et américains*, réunis autour de l’EHESP, travaillera pendant 48 mois à intégrer ces informations dans plusieurs niveaux de décision : pratique clinique, organisation et pilotage des établissements de santé, achats hospitaliers, évaluation des technologies de santé et recherche clinique. Le projet étudiera également les dimensions éthiques, sociales et comportementales de cette transformation.
- la production de plus de 15 publications scientifiques ;
- la présentation des résultats dans les grandes conférences internationales en oncologie, radiothérapie, évaluation des technologies de santé et économie de la santé ;
- la formation de plus de 200 professionnels et participants ;
- la mise à disposition d’une plateforme de connaissances réunissant les méthodes, données, outils et ressources produits par le consortium, réutilisable au-delà du projet.
L'EHESP : interface scientifique et de coordination au cœur du projet
En assurant la coordination scientifique et opérationnelle de GREEN-CARE, l'EHESP aura pour mission de faire dialoguer les différentes disciplines (santé publique, médecine, oncologie, sciences de l’environnement, économie de la santé, technologies de santé, statistiques et sciences sociales) et de garantir la cohérence entre les travaux menés par les équipes du consortium. L’École portera également des travaux scientifiques centraux sur la transformation des organisations de santé, en s’appuyant notamment sur les productions développées dans le cadre de la chaire RESPECT. Elle coordonnera notamment l’identification, l’évaluation et la validation d’indicateurs permettant d’intégrer les enjeux environnementaux dans le pilotage des établissements de santé, avec une collecte de données dans plusieurs pays européens. Ces travaux seront ensuite traduits en recommandations pour le reporting, le benchmarking, la gouvernance et les pratiques d’achat hospitalier. Cette articulation entre production de connaissances, transformation des organisations et formation s’inscrit dans les missions de l’EHESP et dans les travaux qu’elle développe déjà sur les liens entre environnement, santé et résilience des systèmes de santé.