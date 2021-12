Témoignage à l’Hôpital Nord Franche-Comté : une chaîne entièrement automatisée depuis 2017

L’importante phase préparatoire a en effet tenté de laisser le moins de place au hasard. Dès 2015, les responsables du service, épaulés par la direction des achats, ont ainsi choisi les automates aujourd’hui installés. Les équipes du LBM, y compris les techniciens, ont ensuite cherché à anticiper les nouvelles organisations des différents postes pour toutes les spécialités concernées. « Cette période a été particulièrement intense et intéressante, notamment en matière de gestion de projet et d’élaboration de modèles organisationnels, se rappelle Pascale Dussert. Nous avons dû détailler tous les circuits des personnes comme des prélèvements, afin de prévoir le plus de situations possibles, aujourd’hui comme demain ».



Avant janvier 2017 et les premières étapes du déménagement, les équipes des sites de Belfort et de Montbéliard ont également dû se former aux nouveaux équipements, et plus particulièrement à la chaîne automatisée. « L’Hôpital Nord Franche-Comté a réceptionné cette nouvelle solution dès août 2016, ce qui nous a laissé quelques mois pour commencer à effectuer les paramétrages et accompagner la prise en main des équipes », ajoute-t-elle. Ainsi, pendant plusieurs semaines, techniciens et biologistes se sont régulièrement rendus dans les nouveaux locaux, encore inutilisés, pour apprendre ensemble à utiliser ces nouveaux outils. Ces formations communes ont, pour la responsable, « nettement favorisé l’intégration et la fusion des deux équipes ». Elle précise : « Au moment de l’emménagement, la plupart des personnes se connaissaient, alors que ce n’était clairement pas le cas six mois auparavant ».