Scanners : PFU redéfinit les standards de la numérisation

La série fi-8000 intègre la nouvelle technologie PFU Clear Image Capture, qui surpasse les capacités des systèmes existants et établit déjà une nouvelle référence pour la capture d’images. Elle garantit en effet des taux de précision parmi les plus élevés du secteur, et la capacité de numériser facilement une grande variété de documents. Par exemple, il n’est pas nécessaire de déposer au préalable les passeports et livrets de famille dans une pochette de transport. C’est là un gain de temps incontestable pour l’utilisateur, mais aussi un gain économique pour l’établissement puisqu’il n’y a pas de coûts annexes. Rappelons qu’après 3 à 5 ans d’utilisation, le budget alloué à l’achat de ces pochettes représente 50 % du prix d’achat initial du scanner. Gain de productivité, confort d’utilisation, fonctionnement en réseau… la nouvelle série fi-8000 est d’ores et déjà observée avec beaucoup d’intérêt par les établissements de santé.Nous proposons en effet également le logiciel PaperStream NX Manager, qui permet de s’affranchir de l’installation des pilotes permettant habituellement de gérer les applications de capture. Tout passe par le Web. Cela est particulièrement pertinent dans les environnements multi-scanners, puisqu’il est alors possible de gérer de manière centralisée les fonctions d’authentification des utilisateurs, les menus de tâches et les paramètres de numérisation, sans qu’il soit nécessaire d’installer, de maintenir et de mettre à jour plusieurs dizaines d’applications locales. L’ensemble est moins contraignant pour les équipes techniques et informatiques, déjà fortement sollicitées. D’ailleurs, tous les établissements ayant testé PaperStream NX Manager l’ont validé à 100 %, et témoignent de nombreux gains.Nous sommes très optimistes, d’autant que le marché est très dynamique, soutenu par l’accélération de la transformation digitale. Pour mieux l’accompagner, nous avons prochainement prévu un Tour de France avec la CAIH, afin d’aller à la rencontre des établissements de santé et échanger sur leurs besoins. Ce seront loin d’être nos premières rencontres avec des utilisateurs hospitaliers : nous participons régulièrement à des comités de pilotage au niveau de la CAIH, pour disposer de remontées terrain, identifier de nouveaux besoins ou des demandes spécifiques, et tâcher d’y répondre.Article publié dans l'édition de mai 2022 d'Hospitalia à lire ici.