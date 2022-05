Hospitalia #57 - Ceux qui révolutionnent l'hôpital

Chères lectrices, chers lecteurs,



Si les élections présidentielles sont enfin derrière nous, plusieurs inconnues demeurent à l’heure où nous mettons sous presse – et en particulier la composition du nouveau gouvernement, attendu au tournant pour mener une réflexion de fond autour de l’avenir de l’Hôpital. Il faut dire que sur le terrain, la situation déjà peu reluisante au départ se tend chaque jour un peu plus. Partout en France, des professionnels hospitaliers jettent l’éponge, épuisés et rincés par deux années de pandémie qui n’ont fait qu’aggraver les difficultés préexistantes.



Les conséquences ne se sont pas fait attendre : les lits ferment, les interventions sont reportées, et des flots continus et croissants de patients se déversent dans les services d’urgence, qui eux aussi saturent et sont sur le point de rompre. Un état de fait auquel les CHU eux-mêmes n’échappent plus, laissant entrevoir un système tout entier au bord de l’implosion. Pourtant, cela fait des années que les soignants lancent l’alerte, nous mettent en garde, et réclament les moyens qui leur manquent pour mener leurs missions à bien. Mais, excepté le « quoi qu’il en coûte » de la première vague pandémique, l’Hôpital semble demeurer le parent pauvre des politiques d’investissement publiques.



Certes, le Ségur de la Santé a tenté d’y remédier, mais cela reste clairement insuffisant, comme l’a d’ailleurs récemment souligné le Sénat dans un rapport d’enquête. Il propose ici plusieurs remèdes, comme réduire la part de la tarification à l’activité et desserrer l’étau de l’ONDAM, l’Objectif national des dépenses d’assurance maladie. Il en faudra néanmoins plus pour apaiser la situation, rendre nos Hôpitaux à nouveau attractifs et freiner l’actuelle hémorragie des ressources précieuses, médicales et soignantes, sans lesquelles il leur est impossible de fonctionner.



Que de chantiers pour la ou le futur(e) ministre de la Santé qui, eu égard aux nombreux défis à relever, devrait dans l’idéal disposer d’une expérience médicale – et même hospitalière.



Dans l’attente des semaines à venir, qui seront à notre sens décisives, nous avons souhaité nous concentrer sur les éléments que nous maîtrisons à ce jour, en montrant l’Hôpital tel qu’il est intrinsèquement, c’est-à-dire un ensemble de forces dynamiques, créatives et inventives, pleinement engagées pour le bien commun et qui n’hésitent pas à sortir des sentiers battus pour se renouveler et se transformer.



Bonne lecture !