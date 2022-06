SPIADI, une mission pour prévenir les infections associées aux dispositifs invasifs

Rendu public en février 2022, le plan stratégique national 2022-2025 de prévention des infections et de l’antibiorésistance entend favoriser et renforcer la surveillance et la prévention de ces événements indésirables, et notamment les infections associées aux soins. Un axe dans lequel les cinq missions du RéPias (Réseau de Prévention des Infections associées aux Soins) occupent une place importante. Chacune coordonnée par un ou deux CPias (Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins), ces missions nationales concentrent leurs actions de prévention et de surveillance sur des points spécifiques*.



Portée par le CPias Centre-Val de Loire, la mission SPIADI, pour « Surveillance et Prévention des Infections Associées aux Dispositifs Invasifs », travaille ainsi sur les dispositifs invasifs, et plus particulièrement sur les cathéters et les outils d’assistance respiratoires. « SPIADI aide à la mise en œuvre de la surveillance et de la prévention de pneumopathies acquises sous ventilation mécanique ou de bactériémies acquises sur cathéters. Même si ces infections sont rares, elles engendrent une surmortalité importante, des durées d’hospitalisations plus longues et sont souvent évitables », indique le Dr Nathalie Van der Mee-Marquet, responsable du CPias Centre-Val de Loire, basé au CHRU de Tours. « Afin de maximiser son impact, la mission SPIADI s’adresse en priorité aux services à risque : réanimations adultes, enfants et néonatales, services d’hématologie, d’oncologie et de dialyse », poursuit le praticien hygiéniste. Et pour mieux prévenir les infections associées aux dispositifs invasifs, les équipes de SPIADI ont divisé leurs travaux en trois grands volets : la surveillance, l’observation des pratiques et la formation.