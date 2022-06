RAAC : à l’hôpital Saint-Joseph de Marseille, l’appui précieux de Maela

Tout a commencé en 2019, lorsque nous avons souhaité travailler de façon institutionnelle sur la RAAC, la récupération améliorée après chirurgie. Rapidement, nous nous sommes interrogés sur la manière dont nous pourrions accompagner efficacement le retour à domicile d’un patient ayant bénéficié d’une sortie précoce, afin de prévenir et détecter tout risque de complications. La plateforme Maela nous a semblé être la solution la plus pertinente, car elle permet de mettre en place un télésuivi médical connecté, en lien direct avec un plateau infirmier. Nous venions d’entamer notre collaboration lorsque l’épidémie Covid est arrivée, entraînant la suspension de toutes les interventions programmées. L’outil de Maela a alors été utilisé avec succès pour le suivi à domicile des patients Covid+, peu ou pas symptomatiques, ce qui nous a donc permis de le tester et le valider en conditions réelles.Après la première vague, Maela a été déployée sur un premier parcours RAAC en chirurgie gynécologique. Le suivi post-opératoire dématérialisé est proposé d’emblée par le chirurgien lors de la consultation initiale, si l’âge, les antécédents et les comorbidités de la patiente permettent d’envisager une sortie anticipée. L’accord de la patiente est ensuite reconfirmé lors de l’entretien infirmier, ce qui permet d’ailleurs de lui expliquer le fonctionnement de la plateforme et de répondre à toutes ses questions. Le suivi en tant que tel démarre au lendemain de la sortie. Pendant une dizaine de jours, la patiente reçoit un questionnaire quotidien rédigé en partenariat avec les praticiens, afin d’évaluer sa douleur et d’autres items spécifiques à son intervention. Des seuils d’alerte ont ici été définis en amont, ainsi que les conduites à tenir en fonction de chaque cas de figure. Si une alerte est générée, le plateau infirmier de Maela prend le relais, appelle la patiente et lui indique la marche à suivre ou engage lui-même les actions adéquates.Chaque chirurgien rédige en effet son propre protocole, en s’inspirant s’il le souhaite de ceux définis par d’autres praticiens utilisant la plateforme. Ce protocole peut être relu et rediscuté si nécessaire avec les infirmiers Maela, qui peuvent d’ailleurs proposer des ajustements en fonction des problématiques constatées sur le terrain. Puis le paramétrage est effectué au sein de l’outil de suivi dématérialisé. L’organisation est aujourd’hui bien rodée. À l’automne 2021, nous avons d’ailleurs étendu la plateforme Maela à deux autres parcours, la chirurgie du rachis et la chirurgie thoracique, et travaillons aujourd’hui sur la chirurgie digestive – soit déjà quatre spécialités couvertes, et dix protocoles finalisés ou en cours de finalisation. Nous comptons, à terme, déployer Maela sur toutes les interventions chirurgicales lourdes autorisant une sortie précoce. Cette dynamique, qui en 2021 a bénéficié à 278 patients, est fortement soutenue par notre direction, avec la création de deux postes exclusivement dédiés à la mise en œuvre de la RAAC.Nous en sommes très satisfaits. Nos patients comme nos praticiens se sentent rassurés et sécurisés par le télésuivi proposé par la plateforme : nous avons d’ailleurs, à ce jour, pu anticiper toutes les complications. Nous avons en outre noué des relations de confiance avec les équipes de développement Maela, qui ont fait évoluer leur outil à la suite de nos demandes. Par exemple, le compte-rendu édité à l’issue du télésuivi est désormais automatiquement enregistré au sein de notre dossier patient informatisé. Constatant que la technologie Maela était vraiment très aboutie, nous avons également commencé à l’utiliser pour des parcours non chirurgicaux. C’est notamment le cas en oncologie : l’an dernier, Maela nous a aidés à détourner son outil pour créer des questionnaires de validation pré-cure, déjà proposés à 36 patients. Et les équipes de la start-up nous accompagnent aujourd’hui sur un projet qui sort complètement du champ médical : en 2022, la technologie Maela devrait être proposée à notre service nutrition, pour faciliter les échanges avec nos prestataires et automatiser la remontée d’alertes. Son potentiel applicatif est vraiment très riche, et nous comptons pleinement l’exploiter.Article publié dans l'édition de mai 2022 d'Hospitalia à lire ici.