Prévention du risque cyber : le CHRU de Strasbourg se tourne vers l’escape game

« Nous avons réellement travaillé à trois : le SSI, le service de santé au travail et l’école d’art », précise Patrick Cambon. Les étudiants en première année de l’école ont ainsi pu, pendant un trimestre, réaliser des éléments visuels – décors, affiches et vidéos – pour ce jeu qui, à cause de la crise sanitaire, n’a pas pu avoir lieu selon le calendrier prévu. « Ces travaux se sont déroulés au printemps 2020. Le contexte était alors particulier. Pour autant, les étudiants s’y sont plongés et ont pu échanger avec les équipes du CHRU », se souvient Vincent Lamarche, directeur de cette école ouverte en 2019. Pour lui, l’intérêt est majeur : « les étudiants ont ainsi pu se confronter à de nouvelles personnes et à un nouveau milieu ». Pour les équipes des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, cette coopération a également permis de développer une charte graphique originale, ainsi qu’un groupe de travail plus diversifié.



« Nos usages du numérique divergent suivant notre poste, notre formation, notre âge… Bénéficier de ces regards plus jeunes, qui eux-mêmes utilisent ces outils de manière différente, a donc été un avantage indéniable pour proposer un jeu qui s’adapte à tous », confie Patrick Cambon. Et la démarche paie, puisque si le jeu n’a pas encore pu être mené à son terme, il a déjà été récompensé par le prix « Réduction du risque cyber », décerné par Sham dans le cadre de son concours européen « Risk management » 2021. « L’escape game n’ayant pas eu lieu comme prévu, nous étions très frustrés. Ce prix a donc été le bienvenu », note le Dr Mariam Roman.