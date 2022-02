Presto : des solutions sécurisées adaptées à chaque situation

« Nous avons axé nos recherches sur des solutions hygiéniques, résistantes à des utilisations intensives, durables, accessibles à tout public et à tout budget, et faciles à mettre en œuvre avec un fort indice de réparabilité », explique le directeur marketing, Thierry Vivier. Autant d’engagements qui se sont traduits, cette année encore, par une actualité riche et la sortie de plusieurs nouveautés. Ainsi, pour les environnements hospitaliers dits « non sensibles », qui s’apparentent à de la collectivité classique, l’entreprise a conçu PRESTO SAFE®, un robinet sans contact dont la mise en place ne nécessite pas de travaux de plomberie. Grâce à sa technologie intégrée, il est en effet directement interchangeable avec des robinets classiques ou temporisés pour offrir une solution 100 % hygiénique, et assurer ainsi une mise en conformité sanitaire immédiate. Les douches, souvent présentes dans les vestiaires du personnel soignant, ne sont pas en reste : avec PRESTOTEM 2 Sensor, le fabricant propose des panneaux à l’installation hyper-facilitée et à l’ouverture totale, par ailleurs dotés d’une version sans contact temporisée avec fonction Start/Stop et disponibles en version thermostatique.