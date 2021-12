Hospitalia #55 - Les succès de 2021

Chères lectrices, chers lecteurs,



« La vie est un éternel recommencement », dit le sage. Et l’on ne peut que lui donner raison en observant la montée de la nouvelle vague épidémique – la cinquième en moins de deux ans –, le déclenchement des Plans Blancs région après région, les rappels aux bonnes volontés pour rouvrir des lits de réanimation… et les professionnels hospitaliers qui, lassés et épuisés, se remettent une fois de plus en ordre de bataille, conscients que les semaines à venir seront difficiles, mais aussi que l’Hôpital doit tenir, encore. Car, nous le savons tous désormais, ce ne sera probablement pas la dernière vague.



« Seule l’acceptation de la défaite signifie la fin de tout. Tant et aussi longtemps que l’on sait recommencer, rien n’est totalement perdu ». Cette citation qui circule régulièrement sur le web – attribuée à une auteure québécoise dont on ne trouve pas trace – a certainement été pensée pour remotiver les troupes et a, pour cela, un certain mérite. Mais, malgré toute l’abnégation du monde, recommencer perpétuellement avec des effectifs à chaque fois plus rares et des moyens clairement en deçà de l’enjeu semble bien acrobatique. À l’impossible nul n’est tenu.



Pourtant, l’Hôpital – au sens large – mérite toutes les attentions. Cette année encore, malgré le contexte que nous savons, tous ceux qui l’animent et le font vivre au quotidien, n’ont manqué ni d’idées ni d’énergie. Partout, notre regard se pose sur des initiatives notables, des projets remarquables et des réalisations épatantes. C’est l’image que nous souhaitons garder de 2021 : les succès et grandes réussites, ou du moins quelques succès et grandes réussites, car il nous est impossible de tous les répertorier. Nous vous en donnons un aperçu entre ces pages, en espérant que ce numéro spécial contribuera à clore l’année sur une note positive.



Bonne lecture, bonnes fêtes malgré les circonstances, et à l’année prochaine !