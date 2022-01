Nouvelle organisation, nouveaux services, Université de l’Anap : en 2022, l’Anap change !

En 2022, et pour répondre aux attentes des pouvoirs publics, l’Anap se mobilise largement pour améliorer la performance globale du système de santé à travers l’accompagnement de plusieurs programmes nationaux :outils et bonnes pratiques d’HAD en cancérologie et en gériatrie, animation des communautés de pratiques d’établissements HAD et des référents ARS, diffusion des pratiques remarquables. L’Anap entend également de façon globale, accompagner la réflexion sur les enjeux du domicile comme nouvelle promesse de parcours qualitatif et économe ;un axe fort de la performance, l’Anap poursuit son engagement et animera le réseau de Conseillers en Transition Ecologique en Santé. Elle déploiera des outils et bonnes pratiques relatifs à la mesure 14 du SEGUR (valorisation déchets notamment DASRI et plastiques), la lutte contre le gaspillage alimentaire, et contribuera à la feuille de route “achats durables" ;outils et bonnes pratiques pour développer les plateformes de services coordonnés et accompagner les coopérations et regroupements ;création et diffusion d’outils opérationnels, animation de communautés de pratiques pour les référents des Agences Régionales de Santé et accompagnement des établissements les plus impactés par les réformes.parution du guide pour amorcer une démarche de labellisation des hôpitaux de proximité, appuis terrain à la démarche de labellisation et à la structuration territoriale d’une offre de proximité ;publications sur l’organisation des filières de soins critiques et les parcours de prises en charge des patients, poursuite des travaux sur les soins critiques pédiatriques, appuis terrain sur la structuration des filières de soins critiques ;publications sur l’organisation des parcours en psychiatrie périnatale, poursuite des travaux sur l’accès précoce à l’expertise psychiatrique, l’organisation des séjours, la prise en charge des urgences, les soins sans consentement ;contribution aux côtés du Conseil scientifique de l’investissement en santé (CSIS) aux enjeux immobiliers de l’investissement pour le secteur sanitaire ; poursuite des travaux en partenariat avec le Laboratoire des Solutions de Demain et la CNSA sur le dimensionnement des futurs EHPAD, outils et bonnes pratiques à destination des professionnels dans le cadre des différents plans d’aide à l’investissement, animation de la communauté de pratiques “référents investissements en ARS” ;mise en œuvre de la seconde phase d’accompagnement des GHT à la mise en œuvre d’une plateforme logistique centralisée, outils et bonnes pratiques à destination des professionnels dans le cadre du programme PHARE ;à la demande de la DGOS, l’Anap proposera des outils et bonnes pratiques relatifs à la gestion du temps de travail, la négociation collective et l’engagement collectif ;accompagnement des établissements sanitaires et médico-sociaux dans leur révolution digitale, mise en place de “MonEspaceSanté”, messagerie sécurisée de santé, déploiement de l’identifiant national de santé.