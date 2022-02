Lutte contre l’antibiorésistance : les Hospices Civils de Lyon misent sur la phagothérapie

Découverts par Félix d’Hérelle au début du XXème siècle, les bactériophages, ou plus simplement phages (du grec phageton : nourriture/consommation), sont nés il y a trois milliards d’années, « en même temps que les bactéries », indique le Pr Tristan Ferry, infectiologue aux Hospices Civils de Lyon (HCL) et chef de service adjoint du service des Maladies Infectieuses et Tropicales. Depuis cette époque lointaine, les couples « phages-bactéries » se développent et évoluent, apportant parfois des bénéfices à l’un, parfois à l’autre. Ainsi, si certains phages offrent un avantage sélectif aux bactéries, d’autres, les phages dits lytiques, sont pour leur part capables de les détruire, « en les piratant, en quelque sorte », ajoute Tristan Ferry. « Ces phages lytiques investissent la bactérie pour se multiplier, ce qui mène à sa destruction », complète l’infectiologue.



Ce principe, couplé à un phénomène d’auto-amplification dû à la multiplication rapide des phages, est à la base des traitements de phagothérapie, dont se sont saisis les HCL avec le programme PHAGEinLYON et le projet PHAG-ONE. Lancé il y a deux ans par le Pr Tristan Ferry et le Pr Frédéric Laurent, microbiologiste et chef du service de Bactériologie au sein de l’Institut des Agents Infectieux, le programme PHAGEinLYON compte en effet développer l’accès à la phagothérapie en France. L’initiative, qui a bénéficié d’un fonds d’amorçage de la Fondation HCL, a déjà permis d’isoler de premiers phages à Lyon, mais ils ne sont pour l’instant pas utilisables chez les patients. Dans le même temps, 30 patients à ce jour ont pu être traités « dans un cadre compassionnel et sous la supervision de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM), avec les rares phages disponibles en France, fournis par l’industrie ou par l’Hôpital militaire Reine Astride en Belgique », indique le Pr Tristan Ferry.