Les tests moléculaires bioMérieux détectent efficacement le variant Omicron du SARS-CoV-2

Depuis le début de la pandémie, les équipes de recherche et développement de bioMérieux ont suivi de près l'émergence de chaque variant préoccupant et ont mené de manière systématique des analyses in silico internes approfondies.



Ces analyses lui permettent de confirmer qu’à ce jour, ses tests moléculaires BIOFIRE® et ARGENE® amplifient et détectent efficacement l'infection par le SARS- CoV-2 avec le variant Omicron, et ce avec une performance inchangée.



Dès le début de la pandémie, bioMérieux s’est engagée à relever le défi que représente la COVID-19 en matière de santé publique. Ses équipes suivent avec la plus grande attention l'évolution de cette pandémie et des connaissances scientifiques sur le virus. Le laboratoire travaille sans cesse à anticiper les développements des tests de diagnostic qui répondront aux futurs besoins de santé publique.