Les solutions Koki Software présentées à SantExpo

Créée il y a plus de huit ans à Lyon, Koki Software a développé Koki Santé, une solution digitale pour le suivi connecté du nettoyage et du bio-nettoyage en milieu hospitalier. En facilitant la traçabilité des opérations en temps réel, Koki Santé aide à renforcer la qualité et la sécurité des soins. Adoptée par de nombreux établissements, dont les CHU de Nancy, Toulouse et Nantes, le CHD Vendée ou encore le GHT Eure Seine, notre solution se divise en plusieurs modules. Il est par exemple possible d’évaluer les pratiques des agents directement dans l’application, afin de mettre rapidement en place les actions adéquates. Le personnel en charge du nettoyage peut, pour sa part, y consigner les demandes de maintenance et autres événements indésirables repérés dans les locaux. Pour résumer, Koki Santé est pensée pour faciliter le travail de tous les acteurs gravitant autour des processus de nettoyage et de bio-nettoyage.Conscients que le partage simple et efficace de l’information est bénéfique à tous, soignants comme patients, nous continuons de renforcer l’interopérabilité de nos outils avec les autres systèmes déployés au sein des établissements sanitaires. Nous développons ainsi des interfaces fonctionnelles qui lieront Koki Santé avec d’autres logiciels, par exemple les solutions de gestion des lits ou du brancardage. Il sera alors possible de récupérer ces données directement, pour fluidifier les échanges d’informations et la gestion des parcours patients. Prévus pour la fin de l’année 2022, ces travaux seront complétés par l’intégration de capteurs et autres objets connectés, y compris ceux déjà déployés sur le terrain. En récupérant les données de fréquentation des différentes zones de passage, et notamment des sanitaires publics, Koki Santé permettra de suivre et de mieux anticiper l’état sanitaire des locaux. Un signal pourra d’ailleurs être envoyé de manière automatique sur la tablette de l'agent dès lors qu’un nombre prédéfini de passages aura été effectué.Nous vous donnons en effet rendez-vous à Paris du 17 au 19 mai pour connaître nos dernières innovations. Notre stand de 40 maccueillera également des démonstrations régulières, pour découvrir ou redécouvrir Koki Santé. Comme pour les autres salons auxquels nous participons, ces quelques jours représentent des moments d’échanges précieux, que nous ne raterons pour rien au monde.Article publié dans l'édition de mai 2022 d'Hospitalia à lire ici.