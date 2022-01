« Les établissements sont demandeurs de solutions éco-responsables »

« Nous proposons deux familles de solutions parfaitement complémentaires, le concept de bio-désinfection par voie aérienne NocoTech et le bio-nettoyeur vapeur Sanivap. Elles sont toutes deux simples d’utilisation, biodégradables et surtout reconnues pour leur efficacité », nous explique Cédric Bizet, responsable des ventes pour l’Île-de-France. Basé sur la diffusion automatisée du peroxyde d’hydrogène, ou H 2 O 2 , sous forme gazeuse, le NocoTech est en effet capable de désinfecter l’intégralité des surfaces présentes dans une pièce, y compris les plus difficiles d’accès. « Contrairement, par exemple, à l’acide péracytique, un biocide très puissant mais aussi très corrosif, le peroxyde d’hydrogène se décompose en eau et en oxygène, des agents non corrodants et qui ne présentent pas de risques pour l’homme et l’environnement. Il ne laisse en outre aucun résidu susceptible de générer des résistances », ajoute-t-il.



Le NocoTech n’en est pas moins efficace sur l’ensemble des micro-organismes et pathogènes, conformément aux exigences de la norme NF EN 17-272. « Notre bio-désinfectant à base d’H 2 O 2 est bactéricide, virucide, fongicide et sporicide. Cette efficacité est éprouvée depuis près de deux décennies et s’illustre par son utilisation dans des établissements de santé partout dans le monde. Cela dit, le NocoTech peut également diffuser un produit virucide, afin de lutter contre les insectes volants et rampants, les acariens – y compris les sarcoptes responsables de la gale – et les punaises de lit », précise Cédric Bizet.