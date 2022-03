Les écrins Byola pour la désinfection par UVC

Au début de la pandémie, nous avons cherché une solution simple et fiable pour décontaminer les fauteuils roulants. Le recours aux UVC, qui détruisent les micro-organismes en agissant directement sur leur ARN et/ou ADN, s’est rapidement imposé. En partenariat avec l’Université de Lorraine, nous avons donc conçu les Écrins Byola, des caissons hermétiques permettant un traitement des surfaces à 360°, quel que soit l’objet à décontaminer. L’efficacité bactériologique et virologique de ce procédé a été validée par plusieurs laboratoires français : 99,99 % des micro-organismes sont éliminés en 2 à 20 minutes, soit un facteur log 4.Notre procédé permet en effet de décontaminer rapidement les dispositifs utilisés au quotidien, tensiomètres, stéthoscopes, jouets dans les services pédiatriques, etc. L’hôpital d’Haguenau, notamment, a mené différents tests et obtenu de très bons résultats. D’autres établissements sont intéressés, comme les Hospices Civils de Lyon. Efficacité germicide, écoresponsabilité, durabilité, nos Écrins ne manquent pas d’atouts. Nous proposons aujourd’hui plusieurs formats pour répondre à différents besoins, mais pouvons également concevoir une solution sur mesure, afin d’adresser des usages plus spécifiques. Les établissements qui le souhaitent pourront en outre, prochainement, faire décontaminer leurs équipements directement au sein de nos locaux mosellans.Article publié dans l'édition de février 2022 d'Hospitalia à lire ici.