Le pôle OFFRES de la FHF accompagne les investissements numériques

Pourriez-vous nous présenter plus en détail le pôle OFFRES ?

Cécile Chevance : Né de la fusion des pôles Finances-FHF Data et Offre de soin, le pôle OFFRES se distingue par son champ d’action élargi, comme l’indique d’ailleurs son nom : OFFRES est en effet un acronyme signifiant Offre de soins, Finances, FHF Data, Recherche, E-Santé. Avec un peu moins de dix salariés, notre équipe traite toutes ces thématiques et notamment les données PMSI des établissements sanitaires et les données financières des établissements publics. Statisticien, technicien des bases de données, contrôleur de gestion…Les profils au sein de notre équipe sont donc variés et répondent totalement aux besoins de la FHF et de ses différents pôles.



Le pôle OFFRES participe notamment au suivi du Ségur de la santé. Quelles sont ici vos missions ?

Cécile Chevance : Concernant le volet investissement du Ségur, nous suivons plusieurs aspects liés à l’immobilier, l’achat de matériel médical et hôtelier ou encore l’équipement numérique des établissements de santé, qu’il soit matériel ou immatériel : logiciels, services numériques, technologies d’intelligence artificielle, entrepôts de données… Nos missions ne sont pas, ici, uniquement tournées vers le suivi des enveloppes allouées par les pouvoirs publics, mais concernent plus globalement tout ce qui relève de l’organisation et de la structuration de l’offre de soins, depuis l’évolution des modes de prise en charge à l’impact énergétique et environnemental. Les sujets liés aux investissements issus du Ségur sont vastes et techniques, mais aussi en lien avec l’amélioration du parcours du patient, de l’ergonomie des outils métiers et des conditions de travail du personnel hospitalier. Les traiter nécessite donc un accompagnement à la fois transversal et de proximité. C’est pourquoi que nous sommes en lien constant avec les acteurs de santé sur le terrain, en particulier ceux chargés de l’accueil et de la prise en charge des usagers.



Et concernant le Ségur Numérique ?

Kathia Barro : En lien avec le ministère des Solidarités et de la Santé et l’Agence du Numérique en Santé, nous sommes, naturellement, partie prenante de ce volet particulier, depuis sa conception jusqu’à l’accompagnement des établissements dans sa mise en œuvre. Nous travaillons ici directement avec les établissements de santé et leurs partenaires pour déterminer quels vont être les objectifs, les usages, les attentes…



Cécile Chevance : Pour le Ségur Numérique comme pour les autres programmes nationaux, nous sommes donc en lien étroit avec les établissements de santé, les personnes-ressources et les réseaux de professionnels adhérents à la FHF, ce qui nous permet de faire remonter les préoccupations, les interrogations, les souhaits et les demandes. Nous essayons également de porter un certain consensus, mais cela n’est pas toujours évident vu la disparité des situations sur le terrain et la crise actuelle. Cela dit, les professionnels hospitaliers savent ce qu’il est concrètement possible, souhaitable et pertinent de faire, surtout en période de crise sanitaire où les hôpitaux ont bien d’autres priorités.