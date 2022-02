La réalité virtuelle a trouvé sa place à l’hôpital

La réalité virtuelle pour la formation des soignants…

L’hôpital n’échappe pas à ce mouvement : le nombre d’initiatives incluant de la réalité virtuelle se multiplie un peu partout en France. À Suresnes, l’hôpital Foch propose ainsi, depuis juin 2019, des formations en soins infirmiers utilisant de la réalité virtuelle. Mis en place en six mois seulement, le projet s’inscrit dans la continuité de la chambre des erreurs de l’établissement, la bien-nommée The Room. « Depuis 2012, The Room se décline sur trois thèmes : la sécurité médicamenteuse, l’hygiène et l’hémovigilance. Pour chacun d’entre eux, nous consacrons une semaine de formation à laquelle participent 200 professionnels de santé », explique Dominique Reynaert, la directrice des soins de l’hôpital.



Recherchant constamment des nouveautés ludiques et pédagogiques, le comité de pilotage de The Room, accompagné d’une start-up spécialisée en réalité virtuelle, a plus récemment conçu un scénario sur l’incident transfusionnel. Les infirmiers peuvent alors interagir avec les différents items de la chambre reconstituée numériquement, pour effectuer les soins en lien avec l’intervention. « Comme pour les chambres des erreurs classiques, chaque session implique une phase de briefing et une autre de débriefing qui reprend le scénario, les potentiels oublis, et complète la séance par du contenu théorique », poursuit Dominique Reynaert qui tient ainsi à rappeler que « ce n’est pas un jeu vidéo ».



Pour plus de réalisme, les équipes de la start-up partenaire ont d’ailleurs modélisé l’environnement de l’établissement, représentant avec le plus de réalisme possible le matériel, le linge ou encore le mobilier qui lui est propre. Le but est ici clair : favoriser un apprentissage certes ludique mais surtout en conditions simili-réelles. Et les retours sont bons : « Au départ, certains avaient peur d’être sujets à des vertiges, d’être malades, en enfilant le casque. Mais la curiosité a pris le pas sur les doutes », sourit Dominique Reynaert qui compte bien continuer à travailler sur de nouveaux scénarios pour élargir le public de ces formations de nouvelle génération.