La lutte contre l’antibiorésistance : un enjeu de santé publique doublé d’un défi économique

> Consulter la note de la Fondation Concorde. Jacques MARCEAU, animateur de la Commission, ajoute : « L’innovation diagnostique est non seulement porteuse de nouvelles chances de guérison pour les patients mais encore d’espoir pour l’humanité de faire face à la menace de ne plus disposer d’antibiotique efficace d’ici quelques décennies. Un enjeu majeur, mais qui, comme dans de nombreux autres domaines, dépend dorénavant de l’alignement de modèles d’affaires viables compatibles avec l’intérêt général. »

1- Mettre en place dès l’école une éducation sanitaire.2- Améliorer la formation de tous les soignants en matière de diagnostic et de thérapie infectieuse.3- Prescrire un test diagnostic type antibiofilm systématique en ville et à l’hôpital en cas d’infection bactérienne récidivante afin de cibler une antibiothérapie adaptée.4- Favoriser la recherche et l’innovation dans le domaine du diagnostic microbiologique.5- Favoriser la recherche, la mise sur le marché et l’utilisation ciblée de solutions thérapeutiques innovantes en matière de lutte contre les infections bactériennes.6- Accélérer le déploiement et l’utilisation des contrats à impacts afin de mieux financer la recherche et l’innovation.Le professeur Daniel SERENI, président de la Commission Santé de la Fondation Concorde, souligne : « S’il apparaît aujourd’hui primordial de mieux identifier la nature du risque des bactéries pathogènes en fonction du contexte dans lequel elles constituent une menace (environnement, pathologie, patient), l’approche diagnostique devra également s’intégrer dans une organisation des pratiques médicales mieux adaptée. Elle permettra ainsi une utilisation ciblée et raisonnée des antibiotiques existants ou à venir, et s’inscrira comme un moyen privilégié de lutte contre les infections bactériennes. »