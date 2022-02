La blanchisserie d'Agen-Nerac mise sur le « tout séché »

Pour compléter cette démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail, mais aussi pour mieux lutter contre les troubles musculo-squelettiques, la blanchisserie d’Agen-Nerac a également investi dans deux exosquelettes. Destinés aux deux postes d’ouverture des sacs et de mise sur les tapis, ces deux outils offrent la possibilité de diminuer la pénibilité d’une tâche qui implique de soulever régulièrement des sacs de 10 kg, « soit un cumul journalier de six tonnes par personne », insiste la directrice. En accompagnant le mouvement du bras, les exosquelettes limitent donc la fatigue des agents et les risques de TMS associés.Actuellement à l’essai dans plusieurs blanchisseries industrielles, ces outils impliquent pourtant « un apprentissage et un changement de pratiques », ajoute Mariannic Costa, qui constate que l’utilisation des exosquelettes n’est pas systématique. « Certains ne prennent pas le temps d’ajuster les exosquelettes et ne les mettent donc pas, d’autres préfèrent les mettre en fin de semaine quand ils sont fatigués… L’utilisation est propre à chacun et nécessite une appropriation », ajoute la responsable qui n’en doute pourtant pas : « Les jeunes générations sont demandeuses et, à l’avenir, les agents seront sûrement de plus en plus enclins à travailler avec ces nouveaux outils ».Article publié dans l'édition de décembre 2021 d'Hospitalia à lire *Le Centre Hospitalier Agen-Nérac, l’EHPAD de Cancon, le Centre Hospitalier Départemental de La Candélie, le Centre de Réadaptation Fabien Delestraint, le Centre Hospitalier de Fumel, le Centre Hospitalier de Tournon d’Agenais,le Centre Hospitalier de Penne d’Agenais, l’EHPAD de Puymirol, le Pôle de Santé du Villeneuvois, l’EHPAD de Villeneuve sur Lot, l’EHPAD du Mas d’Agenais, le Centre Hospitalier de Casteljaloux, l’EHPAD de Casseneuil, le Centre de Rééducation de Virazeil, le Centre Hospitalier Intercommunal Marmande-Tonneins.