L’automatisation des flux logistiques, une voie d’avenir ?

Cette transversalité est en effet l’une de nos grandes spécificités. DS AUTOMOTION dispose d’un savoir-faire historique et reconnu en matière de transport lourd automatisé, mais il a également développé des compétences en micro-logistique. Le transport lourd concerne les charges massives, jusqu’à 500 kg, qui nécessitent donc l’usage d’AGV passants, dits AGV « Tortues », d’AGV plateaux ou d’AGV à fourches. La micro-logistique, elle, désigne des flux plus réduits, avec des charges ne dépassant pas 50 kg. Elle peut dès lors s’appuyer sur des AMR coursiers, une évolution de nos AGV, utilisables jusque dans les services de soins et surtout dans un environnement public. Toutes ces solutions sont disponibles à notre catalogue. Notre offre regroupe d’ailleurs à la fois des AGV sérialisés et/ou modulables et des AGV conçus sur-mesure. Nous maîtrisons également tous les systèmes de navigation, par triangulation laser, odométrie ou reconnaissance de contour (SLAM), pouvant tous être couplés les uns aux autres afin de répondre à des exigences particulières.De plus en plus d’établissements choisissent d’automatiser l’intégralité de leurs flux logistiques, en combinant transports lourds, micro-logistique et logistique des derniers mètres, afin d’améliorer la performance globale de leurs organisations, en particulier dans un contexte où les services de soins fonctionnent déjà à flux tendus. Ils déchargent également ainsi leurs agents logistiques de tâches pénibles, potentiellement sources de troubles musculo-squelettiques, tout en valorisant leurs compétences sur des activités à meilleure valeur ajoutée. Mais certains hôpitaux, généralement de petite taille, n’ont pas la nécessité de s’équiper avec des AGV lourds. Pour autant, il leur est possible de bénéficier des apports d’une solution de transport automatisé grâce à SALLY, notre AMR coursier. Cette solution compacte, robuste et sécurisée – qui est un AMR au sens normatif du terme et non un chariot robotisé – peut en effet s’insérer dans un circuit logistique classique : il suffit de l’équiper d’une petite table élévatrice pour la transformer en mini-AGV ou AMR « Tortue ».Nos équipes sont en effet en mesure d’équiper les établissements de santé au plus près de leurs exigences afin d’assurer un retour sur investissement rapide. Nous proposons pour cela une solution globale, qui intègre autant la flotte d’AGV que le logiciel intelligent permettant de la régir. Ce système, unique pour l’ensemble de nos véhicules, est potentiellement compatible avec les autres AGV du marché. Au-delà de nos interventions dans le cadre d’une nouvelle installation, nous sommes donc également en capacité d’intégrer tout type de process et de couvrir rapidement de nouveaux besoins, sans qu’il ne soit nécessaire de multiplier les investissements. Nous pouvons également récupérer des installations existantes, les étendre et les moderniser, un champ sur lequel nous sommes de plus en plus sollicités.Article publié dans l'édition de mai 2022 d'Hospitalia à lire ici.