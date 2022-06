L’ANFH présente des bonnes pratiques de ses adhérents en matière de développement durable

Ces dernières années, les initiatives se sont multipliées dans les hôpitaux afin d'intégrer le développement durable aux projets et à l’organisation des établissements.



Cet engagement du milieu hospitalier s’est traduit notamment par des actions privilégiant les équipements basse-consommation, le choix des matériaux isolants et non polluants dans les projets de construction, l'achat de véhicules propres ou économes ou encore la formation des personnels aux écogestes. L’ANFH, dans le cadre de son projet stratégique 2020-2023, tient à accompagner ses adhérents dans les actions en faveur du développement durable.