Interlude Santé et l’Hôpital Foch mettent le digital à portée de tous

En effet, je m’étais fait la remarque que le service Communication entretenait peu d’échanges avec les équipes de nuit, et avais souhaité aller à leur rencontre. Nathalie Laplace, la co-fondatrice d’Interlude Santé, s’est alors proposée de m’accompagner. Au fil des échanges a germé l’idée d’un outil qui leur permettrait d’échanger avec les équipes de jour et de bénéficier de conseils adaptés. Poussant la réflexion plus loin, nous avons ensuite imaginé une solution qui serait ouverte à tous les salariés de l’Hôpital Foch. Pour créer un compte, il suffirait du numéro de badge professionnel. C’est ainsi qu’est née l’application mobile Ensemble, officiellement lancée début 2020. Interlude Santé a ensuite créé une version générique quoique 100 % personnalisable, alliS, dont chaque établissement de santé peut s’équiper.Elles sont nombreuses ! Nos salariés peuvent y trouver un fil d’actualités pour découvrir les informations relatives à l’hôpital, mais aussi un réseau social pour publier des petites annonces, discuter cinéma ou lecture, créer un groupe pour aller courir, etc. Des rubriques informatives leur permettent également de se documenter sur des sujets particuliers, comme le Covid ou les ressources humaines. Nous avons en outre créé des onglets spécifiques : « Qualité de la Vie au Travail » pour par exemple réserver un créneau dans notre salle de sport, « Formation » pour s’informer sur l’offre à leur disposition, « Personnel de nuit » avec des conseils sur le sommeil, la nutrition, etc. Sans oublier le coffre-fort numérique, sur lequel sont déposées leurs feuilles de salaires. Ensemble s’est dès le départ positionné comme un outil pratique et à la portée de tous. D’ailleurs, sur les 2 000 salariés de Foch, 1 400 l’utilisent régulièrement.Interlude Santé est un partenaire ancien, avec lequel nous avons l’habitude de travailler. Nous entretenons donc des échanges réguliers, pour créer de nouvelles applications ou enrichir celles dont nous disposons déjà. Par exemple, nous avons récemment ajouté dans Ensemble une rubrique « Qualité », pour préparer la prochaine démarche de certification, et travaillons sur un onglet « Expérience Patient » en prévision d’un concours interne que nous organiserons à la rentrée. Cette relation, basée sur la transparence et la confiance, illustre à mon sens ce que les start-ups, à la fois innovantes et très agiles, peuvent apporter aux établissements de santé.Article publié dans l'édition de mai 2022 d'Hospitalia à lire ici.