Notre principe est simple : pas de besoin, pas de projet. Notre rôle est d’abord de répondre aux besoins du terrain et de construire des projets avec les professionnels de santé, pour leurs usages quotidiens ou au bénéfice des patients. La plupart du temps, ce sont donc les professionnels qui viennent nous solliciter. Nous les aidons à formaliser leur besoin, à identifier les solutions existantes et, si nécessaire, à réaliser un benchmark du marché. Certains projets peuvent également être portés par l’institution, notamment par la gouvernance ou la Commission médicale d’établissement. Enfin, les start-up et les industriels viennent régulièrement nous présenter leurs solutions. Cela nous permet d’assurer une veille sur les innovations disponibles et, lorsque cela est pertinent, de les orienter vers le TLE pour envisager une expérimentation.Contrairement à ce que nous avions imaginé, les usages liés aux objets connectés représentent finalement une part assez limitée de notre activité. Nous avons quelques projets mais notre portefeuille est davantage constitué de projets de télémédecine, notamment de télésurveillance et d’applications mobiles. Nous avons également travaillé sur une application de suivi des plaies chroniques, qui intègre désormais un module d’IA et fait l’objet d’une expérimentation avec le Tiers-Lieu. À cela s’ajoutent les projets d’IA et les cinq expérimentations actuellement menées dans le cadre du TLE. Notre portefeuille évolue donc en permanence, en fonction à la fois des besoins du terrain et des innovations disponibles.C’est un enjeu majeur. Pour moi, le premier levier est la capacité à démontrer un retour sur investissement, qu’il soit financier, organisationnel ou lié à la qualité des soins. Une innovation peut avoir franchi les étapes de recherche, d’évaluation clinique et de conformité réglementaire, sans pour autant trouver sa place naturellement dans les usages. Il faut encore démontrer sa valeur et évaluer les conditions concrètes de son déploiement. Cela est particulièrement vrai pour l’intelligence artificielle, pour laquelle il n’existe pas encore de modèle économique clairement établi à l’hôpital public. Nous devons donc être capables de mesurer les gains attendus : temps médical ou paramédical économisé, amélioration de la prise en charge, optimisation des organisations… Pour d’autres usages, comme la télémédecine, la question est davantage organisationnelle. Le modèle économique existe et l’enjeu consiste alors à intégrer durablement ces nouveaux usages dans les pratiques, en travaillant avec les professionnels sur leurs modalités de déploiement.Notre objectif reste de structurer et d’accompagner les usages, le déploiement et l’évaluation des innovations numériques, afin que le CHU de Lille puisse intégrer durablement ces nouvelles pratiques et en tirer pleinement les bénéfices, aussi bien pour les professionnels que pour les patients. Nous souhaitons également le positionner comme un établissement de référence sur ces sujets. C’est un enjeu pour notre établissement, mais aussi pour notre territoire : les Hauts-de-France disposent d’un écosystème particulièrement riche en matière d’innovation numérique en santé. Le CHU de Lille a donc toute sa place pour contribuer à le faire connaître et à valoriser les projets qui y sont développés.