Infections bactériennes courantes: la pénurie des anciens antibiotiques menace l'efficacité des traitements

Actuellement, les principaux experts sur le sujet réfléchissent sur les conséquences et les causes possibles de ce manque croissant des antibiotiques essentiels parmi lesquels : ReAct - Action sur la résistance aux antibiotiques, la Société européenne de microbiologie clinique et de maladies infectieuses, le Partenariat mondial de R&D sur les antibiotiques, la Société internationale de chimiothérapie antimicrobienne, la Société britannique de chimiothérapie antimicrobienne et la Société internationale pour les maladies infectieuses.



Ces pénuries et des hausses soudaines des prix des antibiotiques sont la preuve d'un système d'approvisionnement fragile. Pour le Docteur Thomas Tängdén, infectiologue et directeur médical de ReAct, les conséquences à terme d'une telle situation pourraient être une diminution d'efficacité du traitement des infections bactériennes, un développement accéléré de la résistance aux antibiotiques et une augmentation des dépenses de santé.