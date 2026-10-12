HAD : Weliom livre les clés d’un changement d’échelle durable

Nous avons analysé différents modèles d’HAD, notamment les parcours mixtes associant hospitalisation de jour (HDJ) et HAD, afin d’identifier les bonnes pratiques et les facteurs de performance. Menés avec un laboratoire spécialisé, ces travaux ont réuni deux filiales de Docaposte et expertises de La Poste Santé & Autonomie : Héva sur le volet médico-économique, et Weliom sur les dimensions organisationnelle, numérique et métiers. Plusieurs établissements accompagnés, dont le Centre Léon Bérard et l’AP-HP, ont d’ailleurs présenté des posters au congrès 2026 de la Société française d’hématologie (SFH), témoignant de l’intérêt suscité par cette approche au sein de l’écosystème.Le modèle d’HAD, intégré ou autonome, n’est pas en soi un facteur de performance. Ce qui fait la différence, c’est la maturité organisationnelle et numérique de l’HAD et du couple HAD/HDJ. Pour l’évaluer, nous avons construit une grille d’analyse autour de cinq dimensions : la coordination, la gouvernance, la protocolisation, le système d’information et le pilotage. Nous regardons notamment la continuité de la coordination, l’existence d’une gouvernance médicale partagée, ainsi que de critères d’éligibilité et de seuils d’escalade clairement définis. Sur le plan numérique, nous évaluons les modalités d’échange d’informations, le partage du dossier patient informatisé, la présence de dispositifs de télésurveillance et de mécanismes de traçabilité, ainsi que les cas d’usage potentiels de l’IA. Le pilotage doit, pour sa part, permettre de suivre l’activité, la file active et le capacitaire au moyen d’indicateurs clairs, réellement utilisés.Le secteur reste morcelé, mais sa croissance est forte. Entre 2023 et 2024, le nombre de patients pris en charge a progressé de 9,8 % et, avec moins de 300 structures en France, l’HAD représente aujourd’hui environ 8,2 % des journées d’hospitalisation complète. Le vieillissement de la population, l’augmentation de la dépendance, la complexification des prises en charge et des politiques publiques favorables soutiennent cette dynamique. Des freins subsistent toutefois, notamment la crainte de certains établissements de perdre de l’activité au profit de l’HAD. Or cette perte est généralement ponctuelle et le développement de l’HAD peut, à terme, contribuer à augmenter la file active globale. Le modèle économique constitue également un enjeu : le financement, aujourd’hui dégressif en fonction de la durée du séjour, reste imparfaitement adapté à l’intensité et à la complexité croissante des prises en charge, même si une évolution vers un modèle de financement mixte est engagée.Nous pouvons intervenir sur plusieurs leviers : évaluer la maturité organisationnelle et définir une trajectoire cible, renforcer la coordination territoriale ou encore accompagner la transformation numérique. Nous pouvons également travailler sur l’efficacité opérationnelle, en analysant chaque étape du parcours, de l’adressage au relais avec l’hôpital, pour identifier les points de friction, simplifier les processus et dégager des gains concrets. L’objectif est de donner aux établissements les leviers nécessaires pour inscrire le développement de l’HAD dans la durée.