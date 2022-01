GPLExpert : « Les établissements de santé sont chaque jour plus nombreux à se tourner vers nous »

Notre société est en effet en pleine expansion malgré le contexte sanitaire difficile : en un an, nous avons doublé le nombre de nos collaborateurs, augmenté notre couverture nationale et accru notre chiffre d’affaires. Et cette dynamique continue de s’accélérer, bénéficiant désormais d’un accompagnement par Bpifrance. Il faut dire que les établissements de santé sont chaque jour plus nombreux à se tourner vers nous, convaincus par notre maîtrise de leurs problématiques métier sur les aspects organisationnels, techniques et fonctionnels. Cela est notamment perceptible sur notre offre relative à l’hébergement des données de santé : certifiés ISO 27001 et HDS, nous commençons à être très reconnus sur ce champ précis, d’autant que les valeurs que nous défendons – un hébergement 100 % local, souverain et transparent – sont de plus en plus recherchées par les acteurs de la santé.En avril dernier, nous étions en effet parmi les 50 premiers à obtenir le label Expert Cyber, lancé par le dispositif Cybermalveillance.gouv.fr et qui permet d’identifier les professionnels en sécurité numérique ayant démontré un haut niveau d’expertise technique et de transparence. Plus récemment, nous avons été sélectionnés comme Prestataires Terrain France Relance, afin d’accompagner la transformation numérique des structures de santé sur les volets techniques et sécurité. Ce sont d’ailleurs nos clients qui nous ont sollicités pour faire partie de ce dispositif piloté par l’ANSSI, soulignant à la fois notre savoir-faire en la matière et notre forte implication à leurs côtés. Mais cette reconnaissance trouve aussi ses racines dans notre histoire : la cybersécurité a dès l’origine été inscrite dans notre ADN, puisqu’elle est indissociable de toutes nos activités. Maintenant que les établissements de santé s’en saisissent également, incités en ce sens par les pouvoirs publics, nous sommes en mesure de leur proposer un accompagnement pragmatique pour muscler la sécurité de leurs infrastructures informatiques. Nous continuons, en parallèle, à faire évoluer notre offre afin de mieux répondre à leurs exigences et leur délivrer des services toujours plus sécurisés.C’est là un enjeu dont nous nous sommes saisis dès le départ, et assistons aujourd’hui plusieurs établissements de santé dans l’atteinte des prérequis techniques et organisationnels. Ces objectifs socles, qui sont d’ailleurs issus du programme HOP’EN, se nourrissent une fois de plus de notre maîtrise des problématiques et spécificités des métiers hospitaliers : rappelons-le, GPLExpert est une société de conseil spécialisée en santé numérique. À court et moyen terme, une fois que les logiciels de santé auront bénéficié des mises à jour Ségur Numérique, et que les nombreux outils annoncés par les pouvoirs publics seront disponibles, nous pourrons tout naturellement accompagner leur mise en œuvre avec pragmatisme et transparence, selon une méthodologie qui a plusieurs fois fait ses preuves. Nous proposons d’ailleurs d’accompagner les éditeurs dans leur certification Qualité Hôpital Numérique et préparons nos équipes dans l’attente du nouveau référentiel SIH.Article publié dans l'édition de décembre 2021 d'Hospitalia à lire